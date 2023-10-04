Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом

Синоптик Тишковец: дожди с мокрым снегом придут в Москву в начале недели

В начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом. Такую погоду жителям столицы пообещал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что похолодание начнется с 5 октября. «С четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега», — рассказал он.

Ранее москвичам сообщили, когда стоит ожидать первый снег. С небольшой вероятностью в 12-14 процентов мелкие снежинки выпадут в столице до конца текущей недели.

В конце прошлого месяца в России были побиты семь температурных рекордов за два дня. По данным Гидрометцентра, 29 и 30 сентября максимальные для данного периода температуры зафиксировали в Пскове, Санкт-Петербурге, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани и Твери.