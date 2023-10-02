Метеорологи спрогнозировали первый снег в Москве на этой неделе

Синоптик Позднякова спрогнозировала первый снег в Москве в конце недели

Москвичи могут увидеть первые мелкие снежинки уже на этой неделе. Вероятность выпадения первого снега невелика и составляет всего 12-14 процентов, отметила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По последним метеоданным, в конце недели в центре Москвы на верхней границе приземного слоя воздуха температура опустится до минус пяти-шести градусов. Для выпадения осадков, по мнению Поздняковой, будут весьма подходящие условия. Однако менять летнюю резину на зимнюю пока что рано, предупредила столичных водителей синоптик.

С 7 по 9 октября в Москве наступят холода, ночью минусовая температура будет присутствовать даже в пониженных местах и на эстакадах. Тем не менее тепло еще вернется в столицу, уверяет Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что похолодание в Москве усилится в пятницу, 6 октября, — температура воздуха опустится до плюс 7-10 градусов Цельсия днем и до 0-5 градусов ночью. Если температурный фон сохранится на том же уровне в течение пяти дней, в столице начнется отопительный сезон. Однако метеоролог считает, что пока рано загадывать — есть вероятность, что в начале следующей недели вновь потеплеет.