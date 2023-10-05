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06:16, 5 октября 2023Мир

В России уличили Брюссель в использовании Украины для перестройки ЕС

Дипломат Логвинов: Брюссель использует Киев для запуска коренной перестройки ЕС

Фото: Thomas Peter / Reuters

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель планируют использовать военную истерию вокруг Украины для запуска глубинной перестройки ЕС. Об этом он сообщил ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время Евросоюз переживает своего рода экзистенциальный кризис. «ЕС должен был бы работать во благо людей, теперь же ставится задача обслуживать конъюнктурные интересы определенных групп политиков или стран», — пояснил дипломат.

По мнению Логинова, для решения данного вопроса Брюссель намерен использовать украинский сюжет. На это указывает визит глав МИД 23 из 27 стран ЕС в Киев 2 октября. Дипломат уточнил, что данная встреча была «предназначена не столько для украинцев, сколько для самих стран блока», а ее целью было поддержание дисциплины внутри ЕС по вопросу предоставления всеобъемлющей помощи Украине.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что страны Запада используют ситуацию на Украине для испытаний своего оружия.

Оружие России
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    Марина Совина
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