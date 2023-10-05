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11:47, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную пользу жизни с питомцами

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неожиданную пользу жизни с домашними питомцами. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Согласно исследованию, в котором приняло участие полмиллиона человек, кошки и собаки снижают риск сердечно-сосудистых болезней на 20 процентов у их хозяев, рассказали специалисты. «Если взять людей с диагностированными сердечными заболеваниями, то уровень смертности снижается еще больше», — подчеркнул Гандельман.

Коновалов также отметил, что наличие кошки в доме улучшает сон у ее владельца. «Дело в том, что кошка дает такое ощущение спокойствия, защищенности, кошка спит очень неспокойно, поэтому человек, когда спит с кошкой, понимает, что кошка первая проснется в случае опасности», — объяснил врач. Малышева добавила, что урчание кошки является белым шумом. «Белый шум сам по себе невероятно улучшает сон», — заключила доктор.

Ранее Малышева и Коновалов раскрыли неочевидную пользу слез. Врачи рассказали, что плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья.

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    Олег Давыдов
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