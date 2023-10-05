На железной дороге в российском регионе совершена попытка поджога

В Подмосковье неизвестные пытались совершить поджог на железной дороге

В Подмосковье полиция разыскивает неизвестного, который пытался совершить поджог на железной дороге рядом со станцией Снегири недалеко от Истры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем 4 октября злоумышленник подпалил релейный шкаф и скрылся. Однако возгорание не причинило существенного ущерба оборудованию, оно осталось целым, поэтому на движение поездов инцидент не повлиял.

На корпусе релейного шкафа найдены следы гари, замки отогнуты.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.