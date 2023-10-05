Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 5 октября 2023Силовые структуры

На железной дороге в российском регионе совершена попытка поджога

В Подмосковье неизвестные пытались совершить поджог на железной дороге

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция разыскивает неизвестного, который пытался совершить поджог на железной дороге рядом со станцией Снегири недалеко от Истры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем 4 октября злоумышленник подпалил релейный шкаф и скрылся. Однако возгорание не причинило существенного ущерба оборудованию, оно осталось целым, поэтому на движение поездов инцидент не повлиял.

На корпусе релейного шкафа найдены следы гари, замки отогнуты.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил построить в России новую железнодорожную магистраль

    Российский подросток написал угрозу в туалете школы и попал на допрос

    В российском городе поймали иностранного студента за приставание к школьнице

    Москвичей предупредили об обильных дождях и резком похолодании

    Беременная жена футболиста Тарасова раскрыла предполагаемую дату родов

    Американский генерал указал на ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине

    Мужчина с перечеркнутой буквой Z прошелся по крымскому пляжу и попал на видео

    Путин поручил сделать скидки на один вид перевозок по железной дороге

    Зеленский прилетел в Испанию

    Белый пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены спектакля в Париже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости