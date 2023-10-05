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10:54, 5 октября 2023Россия

На российской нефтебазе произошел пожар

В Кемеровской области на территории нефтебазы произошел пожар

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Прокопьевске Кемеровской области на территории нефтебазы произошел пожар. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, загорелся пустой резервуар объемом 700 кубометров — в нем вспыхнули пары.

На момент ЧП на смене было 15 человек, люди эвакуируются на безопасное расстояние. К месту пожара выехали четыре автоцистерны.

Дополнение: Пожар ликвидировали, его площадь составила 60 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал, уточнили в МЧС.

В сентябре крупный пожар случился возле нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Данные о пострадавших не поступали.

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    Евгения Куликова
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