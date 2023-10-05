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14:07, 5 октября 2023Из жизни

77-летний россиянин потребовал денег за страдания из-за бракованной секс-игрушки

Фото: Malte Christians / picture alliance / Getty Images

Пенсионер купил в секс-шопе бракованную вакуумную помпу и потребовал компенсацию. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

31 августа 2023 года 77-летний Александр зашел в магазин интимных товаров и приобрел вакуумную помпу с насадкой за 1 570 рублей. Однако уже на второй день использования на изделии порвалась резинка. Присмотревшись к покупке, Александр увидел, что резина рассохлась и покрылась трещинами. Из этого он сделал вывод, что продавец продавал «бракованные изделия по заниженным ценам».

2 сентября мужчина пошел в магазин, чтобы обменять бракованный товар. Однако в этом ему отказали. Он отправил в магазин несколько претензий, но они остались без ответа. В результате пенсионер отправился в суд и подал иск к директору магазина интимных товаров о защите прав потребителя. Александр просит суд провести экспертизу помпы на скрытые недостатки. Мужчина хочет вернуть потраченные на помпу 1 570 рублей и взыскать компенсацию за моральный вред в размере в 15 тысяч рублей. Он считает что ему были причинены физические и нравственные страдания, которые привели к нервозности и переживаниям, а по медицинским показаниям и в связи с возрастом пенсионеру нельзя нервничать.

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