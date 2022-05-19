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Сотрудник секс-шопа рассказал о самых неприличных случаях и странных покупателях

The Sun: сотрудник секс-шопа Пэйтон Доу рассказал о самых странных покупателях

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Американец Пэйтон Доу, семь лет работавший в секс-шопе, рассказал о самых странных покупателях и неприличных случаях, которые ему запомнились. Его истории публикует The Sun.

Некоторые клиенты совершенно не стеснялись, что на них смотрят сотрудники секс-шопа. «Однажды женщина пришла купить анальную пробку, а после вытащила у бойфренда старую и заменила ее новой прямо на моих глазах», — пожаловался Доу.

Одним из поразивших его событий стала помолвка, которая произошла в магазине. Покупатель приобрел самый дорогой вибратор, который был в наличии, а потом сделал предложение девушке. Та ответила ему согласием.

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По его словам, некоторые мужчины, заглядывавшие в секс-шоп, любили преувеличить свои достижения, и это не всегда шло им на пользу. Однажды Доу посоветовал покупателю принимать по одной стимулирующей таблетке каждые три дня, однако мужчина, не отходя от прилавка, принял сразу три. Позже он вернулся в магазин, сказал продавцу, что тот был прав, после чего отправился в больницу.

Доу посетовал, что наглость некоторых клиентов переходила все границы. Некоторые из них пытались предложить ему наличные за небольшие интимные услуги, а один старик запомнил его расписание и каждый день приходил с бутылкой Dr Pepper в надежде, что продавец согласится пойти с ним.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Бонни Браун решилась бросить работу в офисе и разбогатела, зарабатывая на откровенных фото, которые размещает на закрытой площадке. Она рассказала, что это помогло ей расплатиться со всеми долгами и купить автомобиль Porsche.

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Рузанна Акмалтдинова
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