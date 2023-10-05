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17:48, 5 октября 2023Путешествия

Женщина сняла откровенное видео на фоне детей у бассейна и прослыла бесстыжей

Женщина снялась в откровенном видео, на котором она, сидя на корточках, танцует тверк на фоне детей у бассейна, и прослыла в сети бесстыжей. Соответствующий ролик опубликован в аккаунте @influencersinthewild в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снятых очевидцем кадрах молодая женщина в розовом бикини и черной кепке сидит у бортика бассейна и ритмично покачивает бедрами вверх и вниз, а ее спутник записывает происходящее на телефон. На заднем плане видны стоящие в очереди у бара отдыхающие, в том числе с детьми. Автор ролика в подписи обвинил его героиню в том, что она «сбилась с пути».

В комментариях подписчики возмутились подобным поведением женщины в общественном месте. «Люди потеряли стыд. Это чертовски отвратительно. Вокруг ходят дети», «Там дети бегают, это вам не бар для сисек», «Это извращенное поведение. Такие люди должны быть арестованы на месте», — возмутились юзеры.

Ранее жительница США обвинила пару у бассейна в «неприличной растяжке» и обоих избила. Потерпевшие рассказали, что занимались спортом, когда на них набросилась 41-летняя Аманда Феррагамо.

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    Марина Черняк
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