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17:43, 5 октября 2023Силовые структуры

У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

В Херсонской области у местного жителя нашли тайник с 30 килограммами пороха

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой. Об этом в четверг, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, россиянин организовал схрон среди покрышек большегрузного автомобиля. Было найдено 30 килограммов артиллерийского пороха и 1,5 килограмма гексала. Все, как заявил задержанный, он нашел на территории заброшенной фермы в трех километрах от его подворья.

Обнаруженные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

29 сентября сообщалось, что в Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами благодаря собаке.

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    Владимир Седов
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