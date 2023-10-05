У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

В Херсонской области у местного жителя нашли тайник с 30 килограммами пороха

В Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой. Об этом в четверг, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, россиянин организовал схрон среди покрышек большегрузного автомобиля. Было найдено 30 килограммов артиллерийского пороха и 1,5 килограмма гексала. Все, как заявил задержанный, он нашел на территории заброшенной фермы в трех километрах от его подворья.

Обнаруженные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

29 сентября сообщалось, что в Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами благодаря собаке.