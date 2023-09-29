Полицейские со служебной собакой нашли схрон с боеприпасами в Запорожье

Служебная собака помогла найти схрон с взрывчатыми веществами в Запорожье

В Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами благодаря собаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время разведки сотрудники кинологического подразделения, сотрудники из ГУ МВД по Запорожью и военные полицейские обследовали заброшенный дом в селе Первомайское. В одной из комнат служебная собака по кличке Буран нашла взрывчатые вещества.

Тогда силовики обнаружили тайник в разрушенной печи. Из него изъяли 700 патронов для стрелкового оружия различного калибра, взрывные пакеты, более десятка различных мин и гранат. «Материалы по данному факту переданы в следственные подразделения для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.