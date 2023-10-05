В США раскрыли планы Трампа посетить Капитолий

NBC: Трамп планирует посетить Капитолий впервые с 2021 года

Бывший президент США Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон и провести переговоры с республиканцами в Палате представителей перед выборами нового спикера. Об этом сообщили журналисты телеканала NBC со ссылкой на источники.

Как уточняется, визит политика может состояться в начале следующей недели. Это будет первое появление Дональда Трампа на Капитолийском холме после 6 января 2021 года. Тогда сторонники политика, недовольные результатами президентских выборов, устроили беспорядки.

Как подчеркнул телеканал, цель поездки Трампа — «объединить партию». При этом ранее политик дал понять, что планирует бороться за кресло президента США, а не за пост спикера Палаты представителей.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло сообщения о слежке за сторонниками Дональда Трампа по политическим мотивам. На вопрос о сообщениях насчет преследований сторонников бывшего главы государства перед предстоящими выборами в США в 2024 году представитель спецслужбы ответил, что любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным.