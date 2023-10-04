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04:11, 4 октября 2023Мир

Трампу предложили должность спикера Палаты представителей США

Конгрессмен Нильс предложил Трампу должность спикера Палаты представителей США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Конгрессмен Трой Нильс на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) предложил выдвинуть на освободившуюся должность спикера палаты представителей США бывшего американского президента Дональда Трампа.

«Кевин Маккарти не будет снова баллотироваться на пост спикера. Я номинирую Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей», — написал политик.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение проголосовали 216 конгрессменов, а против — 210. Маккарти отмечал, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования. Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

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