Москвич развел костер для вечеринки с шашлыками на балконе ЖК и попал на видео

Москвич развел костер для вечеринки с шашлыками на балконе в ЖК «Новое Бутово»

Мужчина развел костер для вечеринки с шашлыками на балконе в жилищном комплексе (ЖК) «Новое Бутово» в Чечерском проезде в Москве. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал «360».

На представленном ролике видно, как на балконе горит костер, а трое человек по очереди подходят и наклоняются к источнику огня. Соседи москвича поделились, что мясные блюда таким опасным способом тот готовит регулярно.

Одна из очевидиц также пожаловалась, что квартирант часто приглашает домой девушек и якобы занимается с ними групповым сексом прямо на балконе. Кроме того, по ее словам, из самого жилища периодически пахнет марихуаной.

На претензии соседей житель столицы отвечает: «Это моя квартира, что хочу, то и делаю». Обитатели ЖК из-за его выходок намерены обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве в Кривоколенном переулке балкон обрушился на автомобиль при реставрации дома.