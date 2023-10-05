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18:35, 5 октября 2023Мир

Путин высказался о чествовании нациста в канадском парламенте

Путин назвал бывшего спикера канадского парламента Рота идиотом и негодяем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о чествовании нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте и назвал бывшего спикера канадского парламента Энтони Рота идиотом и негодяем. Об этом президент заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Путин заявил, что Рот не мог не понимать, что Хунки сражался на стороне войск нацистов. «Если спикер канадского парламента не знает, что против России сражался Гитлер и его приспешники — он или идиот, или негодяй», — сказал он.

Президент также добавил, что для Запада все средства, чтобы унизить Россию, хороши и это отвратительно.

Ранее Путин понадеялся, что Запад проявит ростки здравого смысла в поддержке Украины. Президент также уточнил, что Европа способна помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан.

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    Дарья Балацкая
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