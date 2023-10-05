Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

Путин понадеялся, что Запад проявит ростки здравого смысла в поддержке Украины

Президент России Владимир Путин высказал надежду, что Запад проявит «хотя бы ростки здравого смысла», когда будет принимать очередные решения о поддержке Украины. Выступление на пленарной сессии Валдайского форума транслируется на сайте клуба.

Глава государства также выразил предположение, что Европа способна помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан.

Он также заявил, что уровень жизни европейцев падает, а ситуация с производством в Европейском союзе катастрофична, отметив, что многие европейские производства «закрываются просто и переезжают в США» из-за высоких цен на энергоносители в ЕС.

