Путин оценил перспективу отношений с Арменией

Президент Путин: Армения не перестает быть союзником России

Президент России Владимир Путин оценил перспективу дальнейших отношений с Арменией. Об этом он высказался во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

По его словам, Армения не перестает быть союзником России. При этом глава государства отметил, что в этом случае Москва готова продолжать оказывать помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.