Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

Путин ответил поговоркой на обвинение России в предательстве Армении

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума ответил поговоркой на обвинение главы Евросовета Шарля Мишеля в предательстве Армении. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала"», — сказал Путин.

Он напомнил, что роль российских миротворцев в Армении заключалась только в том, чтобы вести наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. «Никаких других прав у наших миротворцев там не было», — отметил глава государства.

Ранее председатель Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, Россия «предала армянский народ», а российские военные в регионе должны были обеспечивать мир и безопасность.

В МИД России считают, что это Европейский союз предал Армению, ведь, по словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Брюссель даже не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь.