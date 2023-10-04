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13:29, 4 октября 2023Бывший СССР

Захарова указала на настоящих предателей интересов Армении

Захарова: Европейский союз предал Армению, а не Россия

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейский союз предал Армению, а не РоссияБрюссель даже не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила на брифинге, ее слова приводит ТАСС.

«Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня — это тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать, как организовывали завоз в Нагорный Карабах гуманитарной помощи представители нашей страны после разблокирования Лачинского коридора, как сопровождали выезжающих в Армению жителей Карабаха — на это все Европейский союз взирал молча, со стороны», — заявила Захарова.

При этом она обвинила ЕС в «подзуживании» и рассказывании гражданам Армении «небылиц относительного того, что их якобы Россия предала». «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз — это он предал армян», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее Захарова подтвердила встречу представителей России, США и Европейского союза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе за два дня до начала азербайджанской операции. По ее словам, «ничего секретного» в этих переговорах не было.

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    Алевтина Запольская
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