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17:40, 5 октября 2023Россия

Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

Путин о рассказал о происхождении фразы про нигде не заканчивающиеся границы РФ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин объяснил происхождение его фразы «границы России нигде не заканчиваются». Об этом он рассказал во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

По словам главы государства, впервые он произнес ее на встрече с одним из бывших президентов США в Ново-Огарево: «Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации».

Он напомнил, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории. В серьезном же смысле эта фраза имеет цивилизационный смысл, уточнил президент. «Русский мир имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН. В одной Латинской Америке 300 тысяч живет наших соотечественников. Они есть везде», — подытожил Путин.

Президент использовал фразу «границы России нигде не заканчиваются» на вручении премий Русского географического общества (РГО) в ноябре 2016 года.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Выступление Путина ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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