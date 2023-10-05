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15:57, 5 октября 2023Из жизни

Полутораметровый питон приполз в чужой дом и задремал на бойлере

В Великобритании полутораметровый питон проник в дом и напугал няню

Фото: Bukhta Yurii / Shutterstock / Fotodom

В Лондоне, Великобритания, брошенный хозяевами питон приполз в чужой дом, задремал на бойлере и напугал женщину. Об этом сообщает Evening Standard.

Полутораметровую змею, свернувшуюся кольцами на водонагревателе на кухне, обнаружила няня, работавшая в доме. Шокированная женщина обратилась к сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. На помощь прибыли специалисты Эбигейл Кэмбелл и Мэт Хокинс.

Кэмбелл дотронулась до питона, чтобы убедиться, что он не агрессивен. «Он был очень спокоен, и я без особых усилий смогла взять его на руки. Правда он очень крепко вцепился в трубу бойлера, он был очень сильным», — рассказала специалистка. Змею поместили в мешок, а затем доставили в ветеринарную клинику, где она находится в настоящее время.

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По словам сотрудницы службы спасения животных, питон заполз на водонагреватель, чтобы урегулировать температуру тела с помощью источника тепла. После произошедшего по району, где нашли змею, расклеили объявления в попытке найти ее хозяев. «Нам никто не звонил, поэтому мы склоняемся к предположению, что ее бросили», — говорит Кэмбелл.

Специалистка отметила, что люди нередко бросают экзотических животных из-за сложностей в уходе. «Вот почему мы призываем всех, кто думает о том, чтобы завести экзотического питомца, узнать как можно больше о его потребностях и понять, подходит ли он вам», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в Таиланде крупный питон пообедал домашней кошкой и пробил потолок в доме. Длина змеи достигала почти четырех метров, а вес — десяти килограммов.

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    Алиса Удовик
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