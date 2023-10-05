Президент России Путин назвал себя плотником четвертого разряда

Президент России Владимир Путин назвал себя плотником четвертого разряда во время XX заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он упомянул об этом после вопроса о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Трансляция беседы с участием главы государства ведется на сайте форума.

«Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства, обращаясь к автору вопроса.

На вопрос модератора о том, умеет ли он «расширять окна», президент ответил положительно. «Если это соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — добавил он.

Ранее Путин рассказал о работе грузчиком. По словам главы государства, в студенчестве он грузил мешки на железнодорожной станции. Президент признался, что такое занятие ему «не очень понравилось».