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19:11, 5 октября 2023Россия

Путин назвал себя плотником четвертого разряда

Президент России Путин назвал себя плотником четвертого разряда

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал себя плотником четвертого разряда во время XX заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он упомянул об этом после вопроса о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Трансляция беседы с участием главы государства ведется на сайте форума.

«Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства, обращаясь к автору вопроса.

На вопрос модератора о том, умеет ли он «расширять окна», президент ответил положительно. «Если это соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — добавил он.

Ранее Путин рассказал о работе грузчиком. По словам главы государства, в студенчестве он грузил мешки на железнодорожной станции. Президент признался, что такое занятие ему «не очень понравилось».

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    Алан Босиков
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