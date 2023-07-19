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16:08, 19 июля 2023Россия

Путин поработал грузчиком

Путин рассказал, как студентом подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался, что работал грузчиком. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

На мероприятии к Путину обратился замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, который рассказал, как в 2008 году уехал из России за границу, где прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя крупной IT-компании. Отвечая ему, президент отметил, что пекарня — это неплохо. «Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — поделился глава государства.

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    Константин Лысяков
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