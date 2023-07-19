Путин поработал грузчиком
Путин рассказал, как студентом подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции
Президент России Владимир Путин признался, что работал грузчиком. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.
На мероприятии к Путину обратился замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, который рассказал, как в 2008 году уехал из России за границу, где прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя крупной IT-компании. Отвечая ему, президент отметил, что пекарня — это неплохо. «Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — поделился глава государства.