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09:52, 5 октября 2023Мир

США решили создать разведывательную сеть в Азии для противостояния Китаю

Bloomberg: США создают разведывательную сеть в Азии для противостояния Китаю

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

США решили создать разведывательную сеть в Азии в рамках партнерств со странами региона для противостоянию Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Речь идет о соглашениях об обмене разведданными с «четверкой» (США, Индии, Японии и Австралии), трехсторонним партнерством между США, Японией и Южной Кореей, а также объединением, охватывающим США, Японию и Филиппины.

По словам чиновников, этот шаг также предполагает усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом. По их словам, основным направлением этих отношений является повышение устойчивости к китайским наступательным операциям в интернете.

Отмечается, что растущая напористость Китая в регионе в сочетании со сменой руководства в некоторых столицах в последнее время повысила готовность таких стран, как Южная Корея и Филиппины, к сотрудничеству.

Чиновники обратили внимание, что более тесные связи уже приносят результаты. Так, по данным US News & World Report, Индия в конце 2022 года смогла отразить китайское военное вторжение на оспариваемую приграничную территорию в Гималаях благодаря обмену разведывательными данными с военными США.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США возрождают шпионскую программу подводных лодок времен холодной войны, чтобы противостоять быстро развивающейся военно-морской мощи Китая. Проект реконструкции IUSS включает в себя модернизацию существующей в Америке сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота новейшими датчиками и подводными микрофонами. Это шаги, направленные на повышение способности военных шпионить за своими противниками.

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    Анжелика Бережная
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