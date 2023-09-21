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18:34, 21 сентября 2023Мир

В США заявили о возрождении шпионского проекта времен холодной войны

Reuters: США возрождают шпионский проект времен холодной войны из-за Китая

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США возрождают шпионскую программу подводных лодок времен холодной войны, чтобы противостоять быстро развивающейся военно-морской мощи Китая. Об этом сообщает Reuters.

Возрождение многомиллиардной программы, известной как «Интегрированная система подводного наблюдения» (IUSS), происходит на фоне того, что Китай активизирует военные учения вокруг Тайваня, усиливая опасения по поводу потенциального конфликта.

Проект реконструкции IUSS включает в себя модернизацию существующей в Америке сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота новейшими датчиками и подводными микрофонами. Это шаги, направленные на повышение способности военных шпионить за своими противниками.

IUSS возглавляет капитан Стефани Мур, ветеран морской разведки. Программа действует под командованием подводных сил Тихоокеанского флота США, возглавляемых контр-адмиралом Ричардом Сейфом. Тем временем Китай работает над собственной программой морского шпионажа «Великая подводная стена».

Ранее стало известно, что граждане КНР за последние годы более 100 раз проникали на военные базы США, выдавая себя за туристов. Отмечается, что подобные проникновения могли осуществляться с целью проверки методов обеспечения безопасности на объектах.

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    Дарья Балацкая
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