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09:48, 4 сентября 2023Мир

Стало известно о проникновении китайцев на военные базы США под видом туристов

WSJ: граждане КНР более 100 раз проникали на военные базы США под видом туристов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Граждане КНР за последние годы более 100 раз проникали на военные базы США, выдавая себя за туристов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, которые описали эти инциденты как потенциальные угрозы шпионажа.

Отмечается, что подобные проникновения могли быть осуществлены с целью проверки методов обеспечения безопасности на объектах. По словам чиновников, на территорию баз попадают граждане Китая, которых принуждают к шпионажу власти в Пекине.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил газете, что утверждения о шпионаже китайцев являются злонамеренной выдумкой.

Ранее американские власти задержали двух военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) США по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из арестованных, 22-летний моряк, подозревается в передаче Китаю секретной информации, касающейся вопросов национальной безопасности США. Второй военнослужащий обвиняется в госизмене и получении взятки от китайских чиновников.

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    Виктория Кондратьева
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