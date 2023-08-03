В США арестовали двух моряков по подозрению в шпионаже в пользу Китая

AP: двое моряков ВМС США арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Американские власти арестовали двух военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) США по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Один из арестованных, 22-летний моряк, подозревается в передаче Китаю секретной информации, касающейся вопросов национальной безопасности США. Второй военнослужащий обвиняется в госизмене и получении взятки от китайских чиновников. Как отмечают источники AP в правоохранительных органах, до сих пор остается неясным, связаны ли подозреваемые между собой.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Китай разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США. Сообщалось, что она будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов, где расположено множество военных объектов.