Названы особенности маскирующей от ракет российской гранаты

Полковник Кнутов: граната РДГ-У маскирует технику от всех видов оружия

Российская дымовая граната РДГ-У способна замаскировать технику и расположение сил от любых видов оружия. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. Он назвал главные особенности этого боеприпаса.

Здесь будут специальные добавки в виде небольших кусочков фольги, которые будут полностью защищать от всех видов боеприпасов тот район, где будет постановка этой дымовой завесы. Я думаю, что они будут эффективны, такие гранаты будут применять и для танков, и для боевых машин пехоты (БМП). Устройства для пуска таких гранат есть Юрий Кнутов полковник в отставке

«У нас есть система защиты танков. В том числе туда входят элементы разумной защиты, она ставится даже на корабли. Выстреливается специальное облако, которое закрывает, как туман, при этом оно еще и переливается. Это специальный состав, он, с одной стороны, закрывает в оптическом диапазоне, но благодаря тому, что присутствуют различные небольшие элементы типа фольги, они защищают от электромагнитного излучения. Если какая-то ракета наводится с помощью дистанционной системы управления, то такая граната создает облако, которое защищает как в видимом диапазоне, так и от лазерных и радиолокационных лучей», — объяснил он.

ФСБ и Росгвардия испытают унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая способна скрывать от ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По информации агентства, она уже есть на вооружении российской армии с сентября 2023 года.

Корпорация «Ростех» завершила испытания РДГ-У в феврале. Граната маскирует личный состав и технику от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

