В российском регионе трехлетнего ребенка нашли ночью на улице

В Благовещенске трехлетнего ребенка нашли ночью на улице без родителей

В Благовещенске трехлетнего ребенка без родителей нашли ночью на Пионерской улице. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Девочку нашли сотрудники ДПС. Она назвала только имя и не смогла сообщить фамилию и место жительства. Ребенка доставили в отдел полиции, где накормили и дали теплые вещи.

«Девочку доставили домой и передали родителям. К этому времени ее мать пыталась самостоятельно организовать поиски», — сообщили в полиции.

Выяснилось, что девочка сама открыла входную дверь и вышла на улицу, но вернуться домой не смогла. В отношении матери девочки составили два административных протокола.

Ранее в Мелеузе Республики Башкортостан ночью нашли на улице двухлетнего ребенка без верхней одежды с признаками переохлаждения и обморожения рук и ног. По версии следствия, ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где он жил вместе с матерью.