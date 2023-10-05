Наталья Варлей призвала «не мусолить» фамилии уехавших из России артистов
Актриса Наталья Варлей призвала не рекламировать уехавших из России артистов
Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей призвала «не мусолить» фамилии артистов, которые покинули Россию. Ее цитирует газета «Аргументы и факты».
«Не люблю мусолить фамилии. Это неправильно. Это дополнительная реклама. Сейчас в интернете только посмотрите — [певица Алла] Пугачева, Пугачева, Пугачева, [певица Лайма] Вайкуле, Вайкуле, Вайкуле, [ведущий Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Галкин, Галкин», — сказала артистка.
Ранее сообщалось, что уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.