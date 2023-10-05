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14:10, 5 октября 2023Культура

Наталья Варлей призвала «не мусолить» фамилии уехавших из России артистов

Актриса Наталья Варлей призвала не рекламировать уехавших из России артистов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей призвала «не мусолить» фамилии артистов, которые покинули Россию. Ее цитирует газета «Аргументы и факты».

«Не люблю мусолить фамилии. Это неправильно. Это дополнительная реклама. Сейчас в интернете только посмотрите — [певица Алла] Пугачева, Пугачева, Пугачева, [певица Лайма] Вайкуле, Вайкуле, Вайкуле, [ведущий Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Галкин, Галкин», — сказала артистка.

Ранее сообщалось, что уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.

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