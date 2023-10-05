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14:15, 5 октября 2023Среда обитания

Арендаторов жилья предупредили о популярной схеме мошенничества

Эксперт Яцюк: арендодатели-мошенники требуют предоплату до показа квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендодатели-аферисты часто требуют предоплату до показа квартиры. О популярной схеме мошенничества арендаторов предупредил эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк, передает РИАМО.

По словам Яцюка, такой обман рассчитан на неопытных съемщиков. «Просят внести небольшой депозит для просмотра понравившегося варианта, обещая вернуть деньги в случае, если квартира не подойдет. И люди, которым предлагаемое жилье очень нравится, на данную уловку по-прежнему попадаются и теряют свои деньги», — рассказал специалист.

На мошенников может указать стоимость аренды — если она ниже рыночной, стоит вести себя осторожно. По словам Яцюка, настоящий арендодатель не станет сдавать хорошую квартиру по заниженной цене. Другие признаки афериста — неумение ориентироваться в выставленном в аренду помещении, а также уход от вопросов, касающихся документов, технических характеристик объекта и коммунальных платежей. В связи с этим эксперт советует задавать собственнику как можно больше вопросов.

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Нежелание арендодателя подписывать договор аренды и акт приема-передачи жилого помещения тоже является тревожным признаком. Такие документы в первую очередь выгодны именно для собственника. Кроме того, стоит тщательно проверять все документы и проводить более основательную проверку арендодателя и объекта при наличие сомнений в их легитимности.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья. Для этого эксперты советуют пользоваться услугами проверенных агентств недвижимости.

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    Александра Качан
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