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07:39, 5 октября 2023Ценности

Популярная певица снялась в рекламе нижнего белья бренда Рианны

Фото: Savage X Fenty by Rihanna

Бразильская певица Ларисса де Маседо Мачадо, более известная как Anitta, стала новой героиней рекламы бренда поп-исполнительница Рианны Savage X Fenty. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) марки.

Популярная исполнительница позировала перед фотографом в нижнем белье черного цвета, которое состояло из бюстгальтера и трусов с завышенной линией талии. Волосы знаменитости собрали в гладкий низкий пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Что касается аксессуаров, то инфлюэнсер снялась с серьгами в виде замка.

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Стоимость упомянутого комплекта, который представлен в ассортименте ретейлера в различных цветах, составляет 28 долларов.

Ранее в октябре американская актриса Милла Йовович появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов. 47-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Звезда была запечатлена в джинсах-клеш и белой майке.

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    Карина Черных
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