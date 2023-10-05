Популярная певица снялась в рекламе нижнего белья бренда Рианны

Бразильская певица Ларисса де Маседо Мачадо, более известная как Anitta, стала новой героиней рекламы бренда поп-исполнительница Рианны Savage X Fenty. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) марки.

Популярная исполнительница позировала перед фотографом в нижнем белье черного цвета, которое состояло из бюстгальтера и трусов с завышенной линией талии. Волосы знаменитости собрали в гладкий низкий пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Что касается аксессуаров, то инфлюэнсер снялась с серьгами в виде замка.

Стоимость упомянутого комплекта, который представлен в ассортименте ретейлера в различных цветах, составляет 28 долларов.

Ранее в октябре американская актриса Милла Йовович появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов. 47-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Звезда была запечатлена в джинсах-клеш и белой майке.