Россиян предупредили о похожей на МММ схеме мошенничества в соцсетях

Роскачество обнаружило похожую на МММ схему мошенничества в соцсетях

В сентябре специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую схему отъема денег у пользователей социальных сетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

Новая схема

В Роскачестве отметили, что злоумышленники действуют через Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Они размещают публикации в ленте новостей и сторис о «халявных» деньгах. С подставного аккаунта они предлагают жертве перевести деньги, которые вернут в двукратном размере.

«В своем профиле он (мошенник — прим. "Ленты.ру") размещает слова благодарности от пользователей, которые ему доверились и таким образом заработали. Более того, организаторы просят обязательно подписаться на страницу, поставить лайки и писать комментарии под всеми публикациями. Все это нужно, чтобы быстрее раскрутить страницу и привлечь новых пользователей, потенциальных жертв», — сообщили в организации.

В первое время мошенники на самом деле возвращают деньги. Их цель — привлечь крупного инвестора или добиться массовых переводов. После этого они в один момент перестают выходить на связь. По этой причине выплаты у всех маленькие, а примеров более крупных заработков нет.

Аналог МММ

«Сценарий развода банально прост — между строк читается та же самая "МММ", финансовая пирамида, ловко организованная Сергеем Мавроди в 90-х. Люди присылают деньги, которые организаторы якобы приумножат через инвестиции. Часть скринов с переводами, конечно же, фейк и призваны привлечь совсем наивных граждан. Не бывает такого, чтобы сумма, переведенная вчера, на следующий день вернулась удвоенным вложением. Зачастую мошенникам даже не нужно иметь стартового капитала. Каждая новая жертва, оплачивает "прибыль" прошлой жертвы и так далее», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Если у вас есть профиль в социальных сетях и банковская карта — будьте бдительны. Помните, что если какое-то предложение кажется вам слишком заманчивым, чтобы быть правдой, то, скорее всего, вам не кажется Роскачество

Специалисты Роскачества отметили, что мошенники туманно отвечают, как работает схема. Они пишут про «трейдеров», «инвестиции», «крипту», а иногда отмечают, что и сами не знают методику. Также злоумышленники допускают много орфографических ошибок.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана в мессенджерах. Мошенники представляются руководителями организаций, в которых работают жертвы, и пытаются таким образом выманить деньги.