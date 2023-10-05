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15:19, 5 октября 2023Культура

Сестра Марлена Хуциева в десятый раз за неделю вызвала скорую

Сестра режиссера Марлена Хуциева в десятый раз за неделю вызвала скорую помощь

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сестра знаменитого советского сценариста и режиссера Марлена Хуциева Ирина в десятый раз за неделю вызвала скорую помощь на дом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, родственница постановщика каждый раз жалуется медикам на затруднение дыхания на фоне заболевания сердца и сосудов, а также на головную боль. От госпитализации она отказывается.

Ранее стало известно, что 82-летнего заслуженного артиста России Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него дисциркуляторную энцефалопатию — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга.

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    Сергей Равин
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