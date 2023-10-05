«Я должен быть лучшим во всем». Что такое синдром отличника и чем стремление быть идеальным опасно для взрослых?

Психолог Секацкая заявила, что синдром отличника нередко приводит к депрессии

Чаще всего так называемый синдром отличника, то есть желание быть на высоте во всех сферах жизни, связывают с детьми, однако на самом деле с ним нередко сталкиваются и взрослые, давно окончившие школу. Психологи предупреждают: в действительности такие стремления очень плохо влияют на ментальное здоровье человека.

Под синдромом отличника обычно понимают комплекс психологических проблем, из-за которых человек стремится всегда достигать идеального результата во всем и получать одобрение окружающих.

25-30% людей страдают синдромом отличника, согласно последним данным

При этом как отдельная болезнь синдром отличника не выделяется. Специалисты относят эту проблему к проявлениям нездорового перфекционизма.

Цена пятерки

Отвечая на вопрос, откуда берется этот синдром, клинический психолог Мария Манина объяснила: когда ребенок начинает познавать мир, важным элементом обучения становится обратная связь от окружающих его взрослых. Сначала роль оценивающего и исправляющего наставника выполняют родители, затем, когда дети идут в школу, эта функция переходит к учителям.

Если же родители, в силу различных причин, ругают и наказывают ребенка за ошибки и плохие оценки в дневнике, он начинает думать: «Чтобы заслужить одобрение и любовь, я должен быть лучшим во всем». Подобный паттерн поведения ребенок переносит и во взрослую жизнь.

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Минусы жизни с синдромом отличника человек ощущает не сразу: в школе и университете желание быть лучшим лишь поощряется, предупредила психолог ЦКБ РЖД-Медицина Елена Секацкая. Но вот начав работать, человек осознает, что некоторые задачи можно выполнить не на пятерку, а на троечку, и что взрослый мир в целом не идеален. Однако привычка все делать безупречно оказывается настолько сильна, что человек вынужден ей подчиниться. Из-за этого, по словам врача, могут возникнуть проблемы с выполнением рабочих обязанностей.

Взрослый человек, у которого, возможно, есть семья и дети, начинает бояться совершить ошибку и тратит часы на то, чтобы довести результат до совершенства. Он несколько раз все перепроверяет, засиживается в офисе допоздна и волнуется по малейшему поводу исключительно из потребности заслужить одобрение.

Когда у нас что-то болит, мы идем к врачу, который знает способ сделать так, чтобы стало легче. При синдроме отличника вырабатывается такой же механизм. Человек недоволен собой, не чувствует себя ценным, нужным, поэтому старается заслужить похвалу, чтобы заглушить голос внутреннего критика и перестать испытывать тревогу или разочарование Елена Секацкая психолог

При этом, отметила Секацкая, малейший промах или критику в свой адрес перфекционист воспринимает как трагедию и начинает обесценивать все свои предыдущие достижения. В результате со временем у него появляются навязчивые мысли и сожаления о содеянном. Все это делает человека несчастным, повышает его тревожность, вводит в состояние депрессии и приводит к эмоциональному выгоранию.

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Спасти себя от идеальности

Самое важное, что можно сделать в борьбе с синдромом отличника, — это обратить внимание на реальность, уверена Секацкая. Для этого достаточно заглянуть в паспорт и вспомнить свой настоящий возраст.

Если ваш возраст попадает во взрослую категорию (ранняя молодость, молодость или зрелость), вам пора разобраться с субъективной неудовлетворенностью собой. И сделать это необходимо не через других людей, которые похвалят и скажут «садись, пять». Вам надо стать авторитетом для самого себя, научиться искать опору и поддержку внутри себя, а заодно заглушить голос внутреннего критика до минимума Елена Секацкая психолог

Кроме того, по мнению психолога, в борьбе с нездоровым перфекционизмом человек должен разрешить себе быть неидеальным. Ошибки — это нормальная часть жизни, источник информации, признак прогресса, а не катастрофа, и каждый человек имеет право их совершать. «Важно, чтобы вы начали уважать себя, обрели верного друга в самом себе, особенно в те моменты, когда жизнь, казалось бы, не готова преподнести ничего хорошего. Приняв свое несовершенство, вы избавитесь от нездорового перфекционизма», — резюмировала Секацкая. При этом она заверила, что те, кому удается побороть синдром отличника, в итоге становятся только увереннее в себе.