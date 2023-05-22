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11:51, 22 мая 2023Забота о себе

Психолог предупредила об опасности синдрома отличника

Психолог Манина назвала зависимость от оценки окружающих признаком синдрома отличника

Фото: Unsplash

Желание всегда все делать идеально в сочетании с зависимостью от оценки окружающих может свидетельствовать о так называемом синдроме отличника, сообщила клинический психолог Мария Манина. О его признаках и опасностях она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Манина назвала синдромом отличника состояние, когда человек постоянно ищет одобрения, хочет заслужить похвалу, зациклен на идеальности и при этом панически боится совершить ошибку и потерпеть неудачу. К характерным признакам этого симптома психолог отнесла:

  • гиперответственность
  • стремление все доводить до совершенства, даже если в этом нет необходимости
  • преувеличение последствий любой совершенной ошибки, даже самой незначительной
  • обесценивание своих успехов и неумение радоваться достижениям других
  • обесценивание собственных достижений и постоянный страх неудачи
  • чрезмерная зависимость от оценки окружающих
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По словам психолога, если результаты усилий человека с синдромом отличника не были оценены как безупречные, весь его внутренний мир рушится, даже если внешне он выглядит спокойным. Подобные переживания приводят к чрезмерному психическому перенапряжению и, как следствие, развитию проблем с ментальным здоровьем.

По сути, страдающий синдромом отличника находится в постоянной погоне за одобрением, старается заслужить принятие и любовь окружающих, плотно зажав самого себя в тисках идеальности. Эта зажатость «читается» и через тело, сигналы которого человек привык подавлять ради достижения максимальных результатов. Он не может проявить себя на все 100 процентов, потому что не верит, что его можно любить таким, какой он есть, без пятерок в табели успеваемости

Мария Манинаклинический психолог

Однако, как отметила Манина, во взрослой жизни человеку никто «не ставит оценки в дневнике», поэтому роль самого сурового и требовательного учителя и критика выполняет только он сам. В неидеальном мире иногда лучше что-то сделать «на троечку» и продолжать двигаться вперед, чем топтаться на месте и страдать из-за невозможности добиться безупречного результата, подытожила она.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева назвала способы распознать паническую атаку. По ее словам, во время приступа тревожности у человека повышается пульс и появляется необоснованное чувство страха.

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Наталья Обрядина
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