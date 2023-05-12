Психолог Кушалиева: при панической атаке повышается пульс и появляется чувство страха

Во время панической атаки у человека повышается пульс и появляется необоснованное чувство страха, рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы распознать паническую атаку.

Кушалиева объяснила, что существуют четкие признаки, отличающие паническую атаку от других нервных состояний. По ее словам, ключевыми из них являются внезапный страх или беспокойство, повышенное сердцебиение, потные ладони, дрожь, одышка и головокружение. Кроме того, при панической атаке появляется чувство нестабильности или потери контроля над ситуацией, а также желание избежать ситуации, вызывающей панику.

Панические атаки трудно контролировать, но существует несколько способов, способных стабилизировать состояние. Однако лучше всего справиться с панической атакой поможет назначенная врачом терапия Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Для облегчения состояния во время панической атаки нужно глубоко дышать, говорит собеседница «Ленты.ру». По ее словам, глубокое диафрагмальное дыхание, непродолжительные задержки дыхания влияют на парасимпатическую нервную систему и помогают расслабиться.

Положите руку на живот и попробуйте подышать им так, чтобы на вдохе он увеличивался в размере, а на выдохе уменьшался. Через несколько циклов после очередного вдоха попробуйте задержать дыхание и медленно выдохните через рот. Повторите несколько раз до того момента, пока пульс не станет замедляться

Бибигуль Кушалиева нейропсихолог

Снизить уровень тревоги помогают мышечная релаксация или йога, говорит Кушалиева. Для снижения вероятности развития панической атаки стоит изменить образ жизни и пищевые привычки: отказаться от кофеина, алкоголя и никотина, правильно питаться, хорошо высыпаться и заниматься спортом.

«Попробуйте заменить отрицательные мысли на позитивные. Например, вместо того, чтобы думать "Я не смогу это сделать", скажите себе "Я могу". Подобная работа над собой обязательно поможет изменить отношение к жизни, окружающему миру и самому себе», — заключила нейропсихолог.

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