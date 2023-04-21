Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях

Психотерапевт Андреа Воктер посоветовала начать перемены с себя, чтобы избежать ссор

Психотерапевт Андреа Воктер назвала простые способы избежать конфликтов в отношениях. В своей колонке для Psychology Today она посоветовала не ждать, когда партнер изменится в лучшую сторону, а начать перемены с себя.

«У нас нет никакого контроля над действиями партнера, зато, я надеюсь, мы можем управлять своими поступками. Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ — отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится», — дала совет Воктер.

Помимо этого, психотерапевт порекомендовала вспомнить и заново оценить раздражающие привычки партнера, которые становились поводом для ссор. Возможно, окажется, что с некоторыми из них можно смириться, считает Воктер, а другие исчезнут, если об этом вежливо и аргументированно попросить.

Если конфликт все же произошел, специалистка призвала сдерживать эмоции и не говорить обидных слов — сделать несколько глубоких вдохов или прогуляться. Успокоившись, можно вернуться к обсуждению вопроса. Психотерапевт подчеркнула, что не стоит прикладывать усилия и избегать конфликтов, находясь в физически или эмоционально небезопасных отношениях. В этих случаях лучший вариант, по словам психолога, — расстаться или обратиться за помощью к специалисту.

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