Представитель Литвы раскритиковал суп с креветками в столовой Европарламента

Politico: представитель Литвы пожалуется на суп с креветками в Европарламенте

Помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе Мартинас Норбутас рассказал, что в столовой парламента в Страсбурге он купил суп, в котором неожиданного для него оказались креветки. Ассистент планирует пожаловаться президенту Европарламента Роберте Метсоле, пишет издание Politico.

Как Норбутас указал в письме, когда он ел суп, «сразу понял, что что-то не так». По его словам, там не должны были содержаться креветки. Помощник литовского депутата Европарламента уточнил, что у него есть сильная аллергия на этот продукт. «Мне пришлось бежать искать медицинский пункт и просить противоаллергическое лекарство», — сообщил он.