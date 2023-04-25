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11:30, 25 апреля 2023Забота о себе

Врач назвал способы отличить аллергию от других болезней

Врач Артем Меринов рассказал, что аллергию от других болезней отличает сезонность

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Аллергию от других болезней отличает сезонность, рассказал терапевт, главный врач клиники «Детокс» Артем Меринов. Врач назвал «Ленте.ру» способы распознать аллергию.

По его словам, нередко аллергию путают с ветрянкой, ОРВИ или краснухой. Чтобы избежать этого, следует обращать внимание на маркеры, помогающие отличить ее от симптомов этих болезней. К таким маркерам, в частности, относятся сезонность и близость к аллергенам. Ни одна другая болезнь не проявляет себя подобным образом.

Меринов объяснил, что чаще всего аллергия проявляется на лице, животе и предплечьях. Этим она отличается от многих других болезней, вызывающих сыпь. При появлении аллергических пятен человек испытывает зуд и чесотку.

По внешнему виду аллергические пятна легко отличить от грибка. При болезнях, вызванных грибками, сначала появляются заметные покраснения с шелушениями, которые постепенно расширяются. Кожа в середине начинает очищаться. Выглядят такие поражения, как кольца. Аллергию же отличают красные пятна, не имеющие кольцевидной формы

Артем Мериновтерапевт

Как и при ОРВИ, при аллергии развиваются заложенность носа, насморк, однако нет боли в суставах и костях, продолжил врач.

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«При возникновении симптомов, указывающих на развитие аллергической реакции, необходимо обратиться к врачу, который после осмотра отправит сдавать анализы», — завершил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач Алина Красикова предупредила о весеннем обострении опасных болезней. Она отметила, что их можно отличить по длительности симптомов.

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Вера Владзиевская
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