Врач назвал способы отличить аллергию от других болезней

Врач Артем Меринов рассказал, что аллергию от других болезней отличает сезонность

Аллергию от других болезней отличает сезонность, рассказал терапевт, главный врач клиники «Детокс» Артем Меринов. Врач назвал «Ленте.ру» способы распознать аллергию.

По его словам, нередко аллергию путают с ветрянкой, ОРВИ или краснухой. Чтобы избежать этого, следует обращать внимание на маркеры, помогающие отличить ее от симптомов этих болезней. К таким маркерам, в частности, относятся сезонность и близость к аллергенам. Ни одна другая болезнь не проявляет себя подобным образом.

Меринов объяснил, что чаще всего аллергия проявляется на лице, животе и предплечьях. Этим она отличается от многих других болезней, вызывающих сыпь. При появлении аллергических пятен человек испытывает зуд и чесотку.

По внешнему виду аллергические пятна легко отличить от грибка. При болезнях, вызванных грибками, сначала появляются заметные покраснения с шелушениями, которые постепенно расширяются. Кожа в середине начинает очищаться. Выглядят такие поражения, как кольца. Аллергию же отличают красные пятна, не имеющие кольцевидной формы Артем Меринов терапевт

Как и при ОРВИ, при аллергии развиваются заложенность носа, насморк, однако нет боли в суставах и костях, продолжил врач.

«При возникновении симптомов, указывающих на развитие аллергической реакции, необходимо обратиться к врачу, который после осмотра отправит сдавать анализы», — завершил собеседник «Ленты.ру».

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