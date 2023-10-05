Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 5 октября 2023Силовые структуры

Российский подросток написал угрозу в туалете школы и попал на допрос

В Сургуте семиклассник пообещал устроить теракт в школе и спровоцировал проверку

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Сургуте семиклассник написал черным маркером в туалете, что 7 октября в школе произойдет теракт и он отомстит за все. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Дословно школьник написал следующее: «7.10.2023. Теракт. Я отомщу за все. Ненавижу вас». Надпись увидела уборщица, сфотографировала ее и отправила директору, которая вызвала полицию. Своей угрозой 14-летний подросток хотел спровоцировать временное закрытие школы, однако вызвал проверку.

Учителя собрали тетради у всех семиклассников и восьмиклассников, чтобы сравнить почерк. Мальчика быстро вычислили. В школу приехала полиция и провела с ним допрос, на котором подросток признался, что хотел пошутить. Квартиру школьника также обыскали, но там ничего подозрительного не нашли.

Ранее в Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

    Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

    Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

    В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

    Названо условие заморозки конфликта на Украине

    В Кремле анонсировали содержательное и важное выступление Путина

    ВСУ обстреляли пекарню в приграничном российском регионе

    В школах региона России отменили занятия после обстрела кассетными боеприпасами

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу жизни с питомцами

    В российских школах обнаружили дефицит физиков и математиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости