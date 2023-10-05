Российский подросток написал угрозу в туалете школы и попал на допрос

В Сургуте семиклассник пообещал устроить теракт в школе и спровоцировал проверку

В Сургуте семиклассник написал черным маркером в туалете, что 7 октября в школе произойдет теракт и он отомстит за все. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Дословно школьник написал следующее: «7.10.2023. Теракт. Я отомщу за все. Ненавижу вас». Надпись увидела уборщица, сфотографировала ее и отправила директору, которая вызвала полицию. Своей угрозой 14-летний подросток хотел спровоцировать временное закрытие школы, однако вызвал проверку.

Учителя собрали тетради у всех семиклассников и восьмиклассников, чтобы сравнить почерк. Мальчика быстро вычислили. В школу приехала полиция и провела с ним допрос, на котором подросток признался, что хотел пошутить. Квартиру школьника также обыскали, но там ничего подозрительного не нашли.

Ранее в Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы.

