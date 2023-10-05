Украинский военный бросил гранату в дом и был приговорен к 15 годам колонии

В ЛНР суд приговорил военного, бросившего гранату в дом, к 15 годам колонии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александра Митина к 15 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Митина признали виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По данным следствия, 19 мая 2022 года военный был на боевой позиции на крыше одного из зданий Северодонецка и решил бросить гранату РГД-5 в сторону жилого дома напротив. Таким образом он уничтожил имущество мирных жителей.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного Виктора Баранова, обстрелявшего из гранатомета жилой дом в Северодонецке, к 14 годам и 6 месяцам колонии.