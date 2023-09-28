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20:26, 28 сентября 2023Силовые структуры

В ЛНР обстрелявшему жилой дом украинскому военнослужащему дали 14,5 года колонии

Суд ЛНР дал 14,5 лет военнослужащему ВСУ, обстрелявшему жилой дом из гранатомета

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Баранова, обстрелявшего из гранатомета жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») УК РФ и приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что 20 мая 2022 года военнослужащий 119-го батальона 111-й бригады территориальной обороны ВСУ произвел прицельный выстрел из подствольного гранатомета ГП-25 в многоквартирный жилой дом Северодонецка. В результате действий Баранова жилье и имущество пожилой женщины получило значительный ущерб.

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    Олеся Мицкевич
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