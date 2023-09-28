В ЛНР обстрелявшему жилой дом украинскому военнослужащему дали 14,5 года колонии

Суд ЛНР дал 14,5 лет военнослужащему ВСУ, обстрелявшему жилой дом из гранатомета

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Баранова, обстрелявшего из гранатомета жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») УК РФ и приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что 20 мая 2022 года военнослужащий 119-го батальона 111-й бригады территориальной обороны ВСУ произвел прицельный выстрел из подствольного гранатомета ГП-25 в многоквартирный жилой дом Северодонецка. В результате действий Баранова жилье и имущество пожилой женщины получило значительный ущерб.