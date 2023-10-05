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17:24, 5 октября 2023Россия

В российском городе мурал с изображением ветерана закрыли мусорными баками

В Ростове-на-Дону мурал с ветераном заставили мусорными баками

Фото: Группа Это «Ростов!» во «ВКонтакте»

В Ростове-на-Дону граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны заставили контейнерами для сбора мусора. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Мурал с ветераном появился на одной из улиц города ко Дню победы. В изготовившей изображение организации сообщили, что во время нанесения на стену рисунка мусорных баков рядом не было.

Местные власти не согласны с этим. Начальник отдела архитектуры Кировского района города Георгий Балян утверждает, что контейнеры всегда стояли рядом со стеной, на которой появился мурал. В пресс-службе администрации назвали случившееся временным явлением и убрали баки с мусором, переместив их за угол.

Ранее в Чебоксарах коммунальщики закрасили мурал по мотивам вселенной о Гарри Поттере. Изображение было нанесено на стену распределительной подстанции, его выполнил московский уличный художник. В администрации города пояснили, что на мурал пожаловались жители города, имеющие маленьких детей.

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    Алан Босиков
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