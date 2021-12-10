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Граффити с «Гарри Поттером» напугало российских детей

В Чебоксарах закрасили граффити по мотивам «Гарри Поттера» из-за напуганных детей

Фото: Cheb.ru

В Чебоксарах коммунальщики закрасили граффити по мотивам «Гарри Поттера» на будке распределительной подстанции. Власти города заявили, что арт-объект напугал маленьких детей, передает «Подъем».

Постройку по заказу компании «ИСКО-Ч» летом расписал уличный художник из Подмосковья Александр Назаретский, также известный как Shon. Региональные СМИ писали, что горожанам рисунок понравился и позволил им иными глазами взглянуть на окружающую действительность. Однако работники ЖКХ решили закрасить граффити серой краской.

В городской администрации пояснили, что арт-объект пришлось уничтожить из-за жалобы жителей. «Родители маленьких детей написали обращение, что дети пугаются этих рисунков, детям они не понравились. Эта будка на балансе Чебоксарских электросетей, они и исполнили это поручение», — пояснили в пресс-службе.

В компании «ИСКО-Ч» сожалеют, что их усилия по благоустройству не оценили. Представители девелопера заявили, что потеряли мотивацию в дальнейшем привлекать для работы современных деятелей искусства и делать городскую среду приятнее для жизни.

Ранее в Кузнечном переулке Санкт-Петербурга закрасили граффити с Достоевским. Его написал создатель технологии urban-фреска Олег Лукьянов. Художник не знает, кто именно закрасил работу, и не планирует восстанавливать арт-объект. Однако затем волонтерам все же удалось отмыть граффити.

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