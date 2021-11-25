В Петербурге избавились от граффити с Достоевским

В Санкт-Петербурге закрасили граффити, на котором был изображен портрет русского писателя Федора Достоевского. О том, что в городе избавились от изображения, сообщает коллектив «URBAN-фреска» в своем Instagram.

По информации издания «Подъем», портрет появился на одной из стен здания в Кузнечном переулке в 2019 году. Его написал создатель технологии urban-фреска Олег Лукьянов. Перед двухсотлетней годовщиной со дня рождения писателя, которое отмечается 11 ноября, граффити закрасили. Лукьянов восстановил работу, однако вскоре похожая участь ждала и ее.

Художник заявил, что не планирует вновь создавать граффити. Он также не знает, кто именно закрасил работу, и отметил, что у него создается ощущение, будто все происходит само. «Отсутствуют регламенты, позволяющие уличному искусству в Петербурге вообще быть. Кто устанавливает в городе эти мерзкие порядки? Рядом месяцами реклама наркоты висит в этой же арке, и никто ее почему-то не трогает. Я когда приходил, все закрашивал вокруг, чтоб ничего не мешало созерцанию», — заявил Лукьянов.

В мае художники из Санкт-Петербурга решили создать в России объединение для легализации граффити под названием «Партия любителей абсолютной красоты». На тот период они подготовили документы для регистрации в Минюсте. Таким способом художники планируют поспособствовать принятию закона о легальной росписи зданий.