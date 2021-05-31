В России создадут партию для легализации граффити

Художники из Санкт-Петербурга решили создать в России партию для легализации граффити. В реализации проекта предложили поучаствовать известным людям, сообщает «Подъем».

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Объединение получит название «Партия любителей абсолютной красоты». Авторы инициативы, включая художника Олега Лукьянова, подготовили документы для регистрации партии в Минюсте. В будущем они планируют поспособствовать принятию закона, чтобы уличные художники могли «спокойно и легально» расписывать здания. В качестве примера Лукьянов привел советский опыт, когда творцы получали госзаказы на роспись объектов. К участию в проекте также привлекли известных людей, однако их имена пока не раскрыли.

«Мы не просто так взяли и с ума сошли, а из-за того, что невозможно принять закон о легализации граффити в Петербурге уже три года. Мы хотим помочь тем, что направим наших избранников, чтобы они утвердили вот этот закон и отстаивали права людей искусства. Мы за то, чтобы мир спасся красотой», — пояснил художник.

В апреле 2021 года российский певец Александр Розенбаум восхитился работами граффити-художников. Лучшими примерами артист назвала портреты поэта Даниила Хармса на фасаде дома в Санкт-Петербурге и писателя Михаила Булгакова в Москве. По словам Розенбаума, изображения на стенах способны «вдохнуть новую жизнь в старые привычные образы улиц».