На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

В Первоуральске трехлетний мальчик упал в траншею на глазах у матери

В Первоуральске Свердловской области трехлетний мальчик провалился в полутораметровую траншею на глазах у матери. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Все произошло во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы. Мать мальчика рассказала, что они в это время возвращались из магазина.

«Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий. При падении Матвей ударился головой», — рассказала жительница Урала.

Она подчеркнула, что после инцидента показала сына врачам. Мальчику было назначено обследование у невролога.

Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании принес извинения семье. Он отметил, что недобросовестные горожане портят освещение и снимают доски с моста, который прокладывают через траншею.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома.