Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 5 октября 2023Россия

На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

В Первоуральске трехлетний мальчик упал в траншею на глазах у матери

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Первоуральске Свердловской области трехлетний мальчик провалился в полутораметровую траншею на глазах у матери. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Все произошло во дворе на улице Вайнера, где меняли трубы. Мать мальчика рассказала, что они в это время возвращались из магазина.

«Освещения во дворе не было. Я шла сзади сына с сумкой и фонариком, когда ребенок потерял равновесие. Достать его из траншеи помог случайный прохожий. При падении Матвей ударился головой», — рассказала жительница Урала.

Она подчеркнула, что после инцидента показала сына врачам. Мальчику было назначено обследование у невролога.

Заместитель главного инженера теплоснабжающей компании принес извинения семье. Он отметил, что недобросовестные горожане портят освещение и снимают доски с моста, который прокладывают через траншею.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Аналитик назвал условия укрепления рубля до 85 за доллар

    В Москве пассажир такси подрался с водителем и ограбил его

    Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

    Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

    Напавший с вилкой на пассажира россиянин описал поступок фразой «хотел замочить»

    Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Украинский военный бросил гранату в дом и был приговорен к 15 годам колонии

    На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости