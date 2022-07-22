Российский школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома

В Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома

В городе Дзержинске Нижегородской области 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком. Об этом сообщил местный житель Алексеев Алексей со ссылкой на компанию «Т Плюс» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 июля возле жилого дома на улице Октябрьская. По словам источника, из-за прорыва в трубопроводе произошла утечка горячей воды на газон. В результате школьник обварил ногу. Мальчика госпитализировали в больницу.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту травмирования ребенка. Об этом сообщается на сайте главка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Камчатке ребенок обварился, искупавшись в бассейне с термальной водой. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела.