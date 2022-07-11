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Российский ребенок искупался в бассейне с термальной водой и попал в реанимацию

На Камчатке ребенок искупался в бассейне с термальной водой и получил ожоги 90% тела

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке в поселке Эссо ребенок решил искупаться в бассейне с термальной водой и обварился. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, это произошло 29 июня. Школьник нырнул в бассейн, температура воды которого достигает 65 градусов. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела.

Российский ребенок получил ожоги второй и третьей степени и термический шок и попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Медики оценивают состояние школьника как тяжелое.

Ранее в Новосибирске посетитель сауны скончался от удара током. Во время отдыха 30-летний мужчина решил окунуться в бассейн и схватился за поручень лестницы, чтобы зайти в воду, и получил смертельный удар током.

Ударная волна
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Анастасия Шейкина
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